В мире не зафиксировали случаев заражения COVID-19 от домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В мире не было зафиксировали ни одного случая передачи COVID-19 от домашних животных к человеку. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф в своем телеграм-канале со ссылкой на Роспотребнадзор.
В сообщении говорится, что на сегодняшний день известно о четырех собаках, у которых при обследовании был обнаружен COVID-19.
"Во всех случаях животное заразилось от заболевшего хозяина. Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с питомцем, если хозяин заболел.
Специалисты научных центров Россельхознадзора ранее рассказали о симптомах коронавируса у домашних животных. По словам ученых, инфекции подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки. При этом псы, как правило, переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов.
Инфицированные кошки могут кашлять и чихать. Также у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз, а в отдельных случаях рвота и диарея.
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: