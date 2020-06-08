В мире не зафиксировали случаев заражения COVID-19 от домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мире не было зафиксировали ни одного случая передачи COVID-19 от домашних животных к человеку. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф в своем телеграм-канале со ссылкой на Роспотребнадзор.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день известно о четырех собаках, у которых при обследовании был обнаружен COVID-19.

"Во всех случаях животное заразилось от заболевшего хозяина. Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с питомцем, если хозяин заболел.

Специалисты научных центров Россельхознадзора ранее рассказали о симптомах коронавируса у домашних животных. По словам ученых, инфекции подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки. При этом псы, как правило, переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов.

Инфицированные кошки могут кашлять и чихать. Также у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз, а в отдельных случаях рвота и диарея.