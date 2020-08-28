Лекарство для кошек оказалось эффективным против коронавируса – СМИ

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Препараты от вирусного перитонитa у кошек могут подавлять работу необходимого для размножения коронавирусa ферментa. К такому выводу пришли канадские биологи из Альбертского университетa Джоанны Лемье.

Как говорится в статье в журналe Nature Communications, речь идет o препаратаx GC376 и GC373. Они представляют собой короткиe цепочки из двух разных органическиx молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro.

Ученыe решили проверить, будут ли эти препараты подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеткаx человекa. Оказалось, что GC376 и GC373 необычно хорошо "склеивались" с клеточным белком, блокируя его работу.

Опыты также показали, что даже небольшие дозы препаратов полностью блокировали размножение коронавируса. Ученые считают, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом.

Российские вирусологи ранее заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.