В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против БЛА

15:55
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Главный конструктор группы компаний ZALA Aero, входящей в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех", Александр Захаров заявил, что Россия разрабатывает первую в мире систему "воздушного минирования". Об этом сообщает "Газета.ру".
Базой для новы системы послужил барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. По словам Захарова, боеприпас можно будет отправлять в небо для воздушного минирования на несколько десятков часов.
Главный конструктор также уточнил, что боевые беспилотники противников передвигаются на скорости 150 км/ч, а скорость "Ланцета" превысит этот показатель в два раза.
Барражирующий боеприпас можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море. Сейчас система испытывается на воздушных шарах.
У комплекса "Ланцет" несколько типов систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. "Ланцет" будет способен поражать цели в радиусе до 40 км, а его максимальная взлетная масса – всего 12 килограмм.
Ранее стало известно, что в России начали создавать летающий автомобиль "Циклокар", который будет двигаться в воздухе благодаря циклическим двигателям. Прототип аэромобиля уже прошел испытания.
Внутри такой машины будущего смогут разместиться 6 человек. Управлять им можно будет как из кабины, так и дистанционно. Аэромобиль сможет развивать скорость до 250 километров в час, парковаться на наклонной поверхности или причаливать к объектам прямо в воздухе.
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