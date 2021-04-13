Эксперты предупредили, что Россия может "навсегда отстать" в технологиях

11:14
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий. Кроме того, она рискует "отстать навсегда" от технологических лидеров. Такое мнение выразили авторы аналитического доклада НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), сообщает РБК.
Уточняется, что авторский коллектив во главе с директором Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрием Симачевым оценил, что доля РФ в мировом экспорте продукции передового производства в период с 2002 по 2018 года варьировалась в пределах 0,2–0,5%, а в мировом импорте – в пределах 0,3–1,6%.
Кроме того, среди ключевых статей экспорта технологий из РФ выделяют аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение. Так, первые два сегмента характеризуются наименьшими темпами роста среди всех рынков передовых технологий, а на вооружение приходится только 0,2% всего объема рынков.
Ранее сообщалось, что столичная ИТ-отрасль разрабатывает проекты, которые влияют на все сферы городской жизни. Тестированием цифровых инновационных технологий в спортивной сфере займется Агентство инноваций Москвы, рассказал член комиссии городского парламента по науке и промышленности Андрей Титов.
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