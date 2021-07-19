Более 23,4 тыс пассажиров перевезли автобусы КМ в районе закрытого участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В понедельник утром более 23,4 тысячи пассажиров воспользовались автобусами КМ в районе временно закрытого участка Сокольнической линии столичного метро, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Как проходит утро понедельника на Сокольнической линии: людей много, но станции метро и наземный транспорт справляются с увеличенной нагрузкой – все работает штатно. Автобусы КМ к 08:00 перевезли уже больше 23,4 тысячи пассажиров", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что пассажиров много, но 162 автобуса особо большого класса курсируют с интервалом менее минуты.
"На станции "Спортивная" пассажиров больше, чем обычно, в 3,8 раза, на станции "Тропарево" – в 1,4 раза", – говорится в сообщении.
В будни ожидается очень высокая загрузка на бесплатных маршрутах, поэтому пассажиров попросили пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро.
Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли до 8 августа текущего года. Это необходимо для строительства юго-западного участка БКЛ метро.
Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа
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