Более 23,4 тыс пассажиров перевезли автобусы КМ в районе закрытого участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник утром более 23,4 тысячи пассажиров воспользовались автобусами КМ в районе временно закрытого участка Сокольнической линии столичного метро, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Как проходит утро понедельника на Сокольнической линии: людей много, но станции метро и наземный транспорт справляются с увеличенной нагрузкой – все работает штатно. Автобусы КМ к 08:00 перевезли уже больше 23,4 тысячи пассажиров", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что пассажиров много, но 162 автобуса особо большого класса курсируют с интервалом менее минуты.

"На станции "Спортивная" пассажиров больше, чем обычно, в 3,8 раза, на станции "Тропарево" – в 1,4 раза", – говорится в сообщении.

В будни ожидается очень высокая загрузка на бесплатных маршрутах, поэтому пассажиров попросили пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро.

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли до 8 августа текущего года. Это необходимо для строительства юго-западного участка БКЛ метро.

