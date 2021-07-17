Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Спортивная" до станции "Тропарево" закрыли до 8 августа текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
"Для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ мы вынуждены приостановить с 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре зала на станции "Проспект Вернадского" построят пересадку на одноименную станцию БКЛ метро.
В пресс-службе отметили, что на участке между "Спортивной" и "Тропарево" только в час пик заходят в метро 11 тысяч человек. Поэтому на время указанных работ запущены компенсационные автобусы.
По этому маршруту с 05:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная". Всего по маршруту будут курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты.
Москвичей предупредили, что остановка автобуса КМ у станции "Воробьевы горы" находится достаточно далеко от метро, поэтому до нее будет удобнее добираться на других маршрутах.
Также пассажирам рекомендуют пользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро.
"Это наш город": участок между станциями "Спортивная" и "Тропарево" временно закроют
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