Бочкарев рассказал о пересадке между "Проспектом Вернадского" и радиальной линией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между станциями "Проспект Вернадского" Большой кольцевой (БКЛ) и Сокольнической линий метро продолжается строительство пересадки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В конструкции действующей станции "Проспект Вернадского" красной ветки метро в свое время была заложена специальная камера для интеграции перспективных линий метрополитена. В настоящий момент именно в этой камере возводятся монолитные конструкции будущей пересадки", – заявил Бочкарев.

Заммэра также отметил, что всего на данном участке пересадки предстоит уложить около 400 кубометров бетона.

"На "Проспекте Вернадского" Большого кольца метро над платформенной частью станции проектировщики предусмотрели балконы, по которым пассажиры смогут пройти к зоне пересадки на Сокольническую линию метро. Общая длина подземного пешеходного перехода между станциями составит порядка 70 метров", – подчеркнул Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов поделился информацией о параллельных работах по выносу инженерных систем.

"Следующим этапом будет производиться устройство технологического проема в пассажирской зоне действующего метрополитена и возведение лестничных маршей в средней части платформенного участка станции Сокольнической линии, по которым пассажиры будут осуществлять пересадку", – рассказал Юрий Кравцов.

Ранее специалисты приступили к строительству входных павильонов на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По словам Бочкарева, каркас павильонов выполнят из металла, фасад облицуют керамогранитом, а крышу покроют алюминиевыми листами, которые соединят фальцевым методом.

