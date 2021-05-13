Ученые придумали, как решить проблему с зарядкой электромобилей

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Исследователи из Корнельского университета предложили способ, который избавит владельцев электромобилей от необходимости искать зарядные станции. Об этом сообщает портал News.ru.

"На автомагистралях будут полосы для зарядки, такие, как полосы повышенной загруженности. Если у вас заканчивается заряд батареи, вы переезжаете на полосу для зарядки", – поделился деталями идеи руководитель проекта Хуррама Африди. Он также добавил, что система сможет автоматически определять, какая машина заехала на полосу, а позже высылать счет ее владельцу.

Предполагается, что дороги оборудуют специальными металлическими пластинами, которые будут генерировать электрические поля и передавать заряд автомобилям с прикрепленными к днищу другими металлическими пластинами.

Уточняется, что разработка привлекла внимание компании Toyota. Она планирует сотрудничать с учеными для создания механизма зарядки электрических погрузчиков.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов спрогнозировал долгий переход на электромобили в России. Он отметил, что рост цен, как показала практика, не подвигнул водителей перейти на альтернативные виды топлива. К тому же государство пытается сдерживать цены на бензин, учитывая его стратегическую важность.

