ПЦР-тест или QR-код пока сохраняются для посещения МАКС-2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы МАКС-2021 в подмосковном Жуковском пока не отменяют требование ПЦР-теста или QR-кода после прививки от коронавируса для посещения авиасалона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

"По состоянию на текущий момент такие требования сохраняются", – сказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля. Об этом мэр столицы сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин отметил, что система выполнила свою задачу. При этом, по его словам, столичные организации с понедельника по желанию смогут также просить у посетителей QR-коды.