В Кремле считают смягчение антиковидных мер в Москве примером эффективности и гибкости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кремле действия властей Москвы в рамках реализации особых полномочий в условиях пандемии коронавируса оценивают как эффективные и гибкие. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля.

Мэр поблагодарил москвичей и столичный бизнес за поддержку антикоронавирусных мер.

