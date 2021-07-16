Иностранный бизнес попросил столичные власти упростить выдачу QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и Американская торговая палата (AmCham) попросили власти Москвы признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента AmCham Алексиса Родзянко и гендиректора АЕБ Тадзио Шиллинга.
Представители зарубежного бизнеса отметили, что трудности с получением QR-кодов возникают не только у иностранцев, но и у самих россиян, которые сделали прививку от COVID-19 за границей.
АЕБ уже направила письмо Сергею Собянину и подготовила обращение в правительство. AmCham также планирует обратиться по этому вопросу к властям. По словам главы АЕБ, в столичной мэрии пока не дали ответа на просьбу.
Кроме этого, с этой же просьбой AmCham обращалась в Минздрав РФ, "однако там ей ответили, что министерство не занимается этим вопросом", говорится в материале.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в столице свадьбы, юбилеи и корпоративы в закрытых помещениях можно проводить только в COVID-free-ресторанах. До 1 августа правила не распространяются на открытые веранды и шатры.
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