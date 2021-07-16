13:30
Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin
Сергей Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля. Об этом мэр столицы сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Собянин отметил, что система выполнила свою задачу. При этом, по его словам, столичные организации с понедельника по желанию смогут также просить у посетителей QR-коды.
"Организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов", – говорится в документе.
Также мэр заявил, что с 19 июля в Москве будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры. В прежнем режиме заработают клубы, бары, дискотеки, караоке, а также детские игровые комнаты.
"Возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 06:00) при условии соблюдения либо ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, либо требований к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников)", – говорится в документе.
Мэр поблагодарил москвичей и столичный бизнес за поддержку антикоронавирусных мер.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны были предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Как работают рестораны в столице и регионах после введения QR-кодов
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