Систему доступа по QR-кодам ввели для некоторых постановок Большого театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для некоторых спектаклей Большого театра начал работать порядок доступа посетителей по QR-кодам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культуры Москвы.

"В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей", – подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что принимать посетителей с QR-кодами начнет Музей космонавтики, а также музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково".

При этом с 28 июня подобный формат допуска реализован во всех заведениях столичного общепита. Ресторанам и кафе разрешено принимать привившихся либо переболевших COVID-19 в последние полгода.