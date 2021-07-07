Систему доступа по QR-кодам ввели для некоторых постановок Большого театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для некоторых спектаклей Большого театра начал работать порядок доступа посетителей по QR-кодам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культуры Москвы.
"В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей", – подтвердили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что принимать посетителей с QR-кодами начнет Музей космонавтики, а также музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково".
При этом с 28 июня подобный формат допуска реализован во всех заведениях столичного общепита. Ресторанам и кафе разрешено принимать привившихся либо переболевших COVID-19 в последние полгода.
В Минпромторге не обсуждают введение в Москве QR-кодов в торговле
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