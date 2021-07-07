В МХАТе имени Горького сообщили о готовности ввести QR-коды со следующего сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
МХАТ имени Горького готов ввести систему QR-кодов для посетителей со следующего театрального сезона, если это будет необходимо. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.
"Мы только что закончили сезон, театр уходит в отпуск до середины августа. Если потребуется ввести систему QR-кодов, мы, конечно, сделаем это в следующем сезоне – все зависит от эпидемиологической обстановки", – говорится в сообщении.
В театре отметили, что не стали вводить систему QR-кодов на последних спектаклях перед закрытием сезона, однако в МХАТе действуют ограничения согласно указу мэра Москвы и приказу Минкультуры РФ.
Ранее стало известно, что с 7 июля музей-усадьба "Царицыно" перешел на работу по системе QR-кодов. Теперь посетителям необходимо на входе предъявить QR-код, который покажет статус горожанина – "вакцинированный", "переболевший" или наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. К системе QR-кодов присоединились музей-усадьба "Кусково" и Музей космонавтики.
С 28 июня в "бесковидном" формате начали работать заведения общественного питания Москвы. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
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