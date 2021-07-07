Несколько столичных музеев ввели систему QR-кодов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Музей-усадьба "Царицыно" с 7 июля перешел на работу по системе QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Царицыно" становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", – заявили в учреждении.

В перечень организаций с аналогичным порядком работы также попали музей-усадьба "Кусково" (как Дворец, так и павильоны) и Музей космонавтики.

Посетить учреждения можно по предварительно полученному QR-коду, который покажет статус горожанина – "вакцинированный", "переболевший" или наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

С 28 июня в "бесковидном" формате начали работать заведения общественного питания Москвы. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Введение аналогичной меры в сфере торговли пока не обсуждается.