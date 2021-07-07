В Минпромторге не обсуждают введение в Москве QR-кодов в торговле

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В Минпромторге РФ не обсуждает введение в Москве QR-кодов в торговле по аналогии с общепитом. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, ограничение в ресторанах нельзя сравнивать с ограничением в торговле. Евтухов пояснил, что справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, – сложное занятие, и это может вызвать раздражение у людей.

Также замминистра выразил надежду, что введение QR-кодов не понадобится и в сфере непродуктовой торговли.

"У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется", – сказал он.

С 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.