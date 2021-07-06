Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free-зоны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководство столичных музеев предложило ввести COVID-free-зоны в их организациях и создать на их территории пункты вакцинации.

Со следующей недели организовать свободную от коронавируса зону готовы в музее-усадьбе "Кусково". Для того чтобы попасть в павильоны, посетителям будет нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

"Мы понимаем, что это может доставить некоторые неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса", – отметил директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин.

Сотрудники музея-усадьбы принимают активное участие в вакцинации, а руководство поощряет их за это одним днем отгула с сохранением заработной платы.

В Государственном академическом театре имени Моссовета также обсуждают идею создания COVID-free-зон.

По специальным QR-кодам теперь можно попасть и в музей-заповедник "Царицыно", рассказала его директор Елизавета Фокина. По ее словам, у них уже давно действует система покупки онлайн-билетов.

"Сейчас система дорабатывается, с тем чтобы желающий попасть в музей заранее понимал, есть ли у него QR-код, безопасен ли он будет для окружающих", – пояснила Фокина.

Она также рассказала, что около 55% сотрудников "Царицыно" поставили прививки от коронавируса. По словам Фокиной, на территории музея-заповедника есть пункт "Моя поликлиника", где можно привиться в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что в Москве вход в кафе организовали по QR-кодам. Нововведение вступило в силу с 28 июня.