Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free-зоны

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководство столичных музеев предложило ввести COVID-free-зоны в их организациях и создать на их территории пункты вакцинации.
Со следующей недели организовать свободную от коронавируса зону готовы в музее-усадьбе "Кусково". Для того чтобы попасть в павильоны, посетителям будет нужно предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
"Мы понимаем, что это может доставить некоторые неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса", – отметил директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин.
Сотрудники музея-усадьбы принимают активное участие в вакцинации, а руководство поощряет их за это одним днем отгула с сохранением заработной платы.
В Государственном академическом театре имени Моссовета также обсуждают идею создания COVID-free-зон.
По специальным QR-кодам теперь можно попасть и в музей-заповедник "Царицыно", рассказала его директор Елизавета Фокина. По ее словам, у них уже давно действует система покупки онлайн-билетов.
"Сейчас система дорабатывается, с тем чтобы желающий попасть в музей заранее понимал, есть ли у него QR-код, безопасен ли он будет для окружающих", – пояснила Фокина.
Она также рассказала, что около 55% сотрудников "Царицыно" поставили прививки от коронавируса. По словам Фокиной, на территории музея-заповедника есть пункт "Моя поликлиника", где можно привиться в порядке живой очереди.
Ранее сообщалось, что в Москве вход в кафе организовали по QR-кодам. Нововведение вступило в силу с 28 июня.
В столичных ресторанах сильно упала выручка из-за введения QR-кодов
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