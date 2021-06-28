COVID-free-зоны откроют в общепитах Ульяновской области

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С 30 июня в кафе и ресторанах Ульяновской области появятся зоны, свободные от коронавируса, сообщает правительство региона. В указанную дату вступят в силу изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности".



"Нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных COVID-зон. Посетить такие заведения – кафе и рестораны – смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни", – сказано в сообщении на сайте правительства.

Режим повышенной готовности в области с учетом рекомендаций Роспотребнадзора продлен до 31 июля. До этого времени массовые мероприятия можно проводить только с участием не более 50 человек. Также предполагается полный запрет на работу детских игровых комнат в торговых центрах.



"Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00:00 до 07:00. За несоблюдение требований на индивидуальных предпринимателей будет наложен штраф в первый раз 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Далее суммы взысканий будут гораздо выше", – добавили в сообщении.

Кроме того, в регионе продолжит действовать правило носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве вход на летние веранды и в сезонные кафе организуют по QR-кодам. Нововведение вступит в силу с 28 июня.

