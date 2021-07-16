Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, сообщает РИА Новости.

Как и в случае с россиянами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины, зарегистрированной в РФ, те, кто переболел COVID-19, а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы.

Если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

