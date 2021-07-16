Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы предприятий общепита в ночное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы заведений общепита в ночное время. Документ опубликован на mos.ru.

"Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 06:00) при условии соблюдения либо ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, либо требований к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", – подчеркивается в указе.

Мэр также разрешил возобновить работу детских игровых комнат, проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Ранее Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля.

В Кремле такое решение назвали примером эффективной и гибкой работы власти.

