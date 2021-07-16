Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики", – заявил мэр.

Ранее Собянин принял решение отменить с 19 июля вход в рестораны по QR-кодам. По его словам, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.

Также Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных по снижению заболеваемости.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

