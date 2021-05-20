В РФ вернут пошлину на ввоз электромобилей – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
ЕАЭС не планирует продлевать льготный режим ввоза электромобилей, в рамках которого была установлена нулевая ставка пошлины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.
В документе, подготовленном Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), отмечается, что пошлину установят с 2022 года (льготный режим действует до конца текущего года), она будет составлять 15%.
В торговом блоке ЕЭК уточнили, что ни от одной страны – члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки.
Кроме того, как отмечается, что в Минпромторг также никто не обращался, чтобы продлить льготные условия. Там отметили, что они временно были введены по инициативе Белоруссии.
Ранее исследователи из Корнельского университета предложили способ, который избавит владельцев электромобилей от необходимости искать зарядные станции.
Предполагается, что дороги оборудуют специальными металлическими пластинами, которые будут генерировать электрические поля и передавать заряд автомобилям с прикрепленными к днищу другими металлическими пластинами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: