В РФ вернут пошлину на ввоз электромобилей – СМИ

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ЕАЭС не планирует продлевать льготный режим ввоза электромобилей, в рамках которого была установлена нулевая ставка пошлины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.

В документе, подготовленном Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), отмечается, что пошлину установят с 2022 года (льготный режим действует до конца текущего года), она будет составлять 15%.

В торговом блоке ЕЭК уточнили, что ни от одной страны – члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки.

Кроме того, как отмечается, что в Минпромторг также никто не обращался, чтобы продлить льготные условия. Там отметили, что они временно были введены по инициативе Белоруссии.

Ранее исследователи из Корнельского университета предложили способ, который избавит владельцев электромобилей от необходимости искать зарядные станции.

Предполагается, что дороги оборудуют специальными металлическими пластинами, которые будут генерировать электрические поля и передавать заряд автомобилям с прикрепленными к днищу другими металлическими пластинами.