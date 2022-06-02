МВД РФ и Минцифры создадут новый ресурс для проверки водительских удостоверений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России будет создан новый ресурс для проверки водительских удостоверений, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Как уточнили в МВД, сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над законопроектом, который предполагает полный отказ от бумажных уведомлений, в том числе по ЖКУ. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что у России для этого уже есть готовая инфраструктура, в частности возможность использовать цифровые подписи.

В связи с этим он напомнил, что уже в июне оформление договоров купли-продажи автомобилей станет доступно в электронном виде, кроме того, ведомство планирует запуск сервиса обмена цифровыми документами.

До этого стало известно, что Минцифры совместно с МВД планируют ввести в России возможность предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода через приложение "Госуслуги Авто". В настоящее время предъявить в виде QR-кода можно свидетельство о регистрации транспортного средства.

