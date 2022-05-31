В РФ планируют полностью отказаться от бумажных уведомлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над законопроектом, который предполагает полный отказ от бумажных уведомлений, в том числе по ЖКУ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме Tadviser Summit 2022.
"Нам кажется, что в условиях какого-то временного дефицита можно перейти на электронную рассылку, все только порадуются, а бизнес сократит издержки на такого рода вещи. Для нас сейчас принципиально важным является переход на электронный документооборот с бизнесом, с бизнесом внутри себя", – сказал Шадаев ТАСС.
Министр подчеркнул, что у России для этого уже есть готовая инфраструктура, в частности возможность использовать цифровые подписи. В связи с этим он напомнил, что уже в июне оформление договоров купли-продажи автомобилей станет доступно в электронном виде, кроме того, ведомство планирует запуск сервиса обмена цифровыми документами.
"Наш акцент сейчас сместился с социальных сервисов, госуслуг чистых в сторону сервисов, которые призваны снять издержки для бизнеса", – подытожил Шадаев.
Ранее стало известно, что Минцифры совместно с МВД планируют ввести в России возможность предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода через приложение "Госуслуги Авто". В настоящее время предъявить в виде QR-кода можно свидетельство о регистрации транспортного средства.
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