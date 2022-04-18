Кабмин РФ утвердил концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что государственные и муниципальные услуги будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться 24/7.

Граждане смогут решать жизненные вопросы в любое удобное время без посещения инстанций. При этом будет возможность очно оформить справку или выписку в МФЦ и других ведомствах.

"Это позволит к концу 2023 года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для граждан, а также значительно сократить сроки предоставления услуг", – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале правительства.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ в пробном формате разрешит мигрантам оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) посредством формы на портале госуслуг.

