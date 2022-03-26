Более 40 тыс раз москвичи получили помощь в онлайн-чате "Мои документы"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 40 тысяч раз за год москвичи получили помощь в онлайн-чате "Мои документы". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

При этом больше половины запросов виртуальный помощник обработал автоматически. Чаще всего москвичи интересовались информацией о выдаче или замене паспорта, готовности документов и графике работы центров госуслуг.

Чат-бот работает на сайте md.mos.ru, с его помощью можно получить необходимую информацию о госуслугах и дополнительных сервисах. Виртуальный помощник знает ответы на 1 700 вопросов. Однако, если запрос окажется сложным, то пользователя переведут на оператора.

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона.

По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

