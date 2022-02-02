Поставить автомобиль на учет теперь можно в семи центрах госуслуг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зарегистрировать транспортное средство теперь можно в семи столичных офисах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь сотрудники ГИБДД принимают в центре госуслуг Красносельского района. Раньше документы оформляли только во флагманских офисах в ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО.

Специалисты зарегистрируют автомобиль, внесут изменения в регистрационные данные, а также снимут транспортное средство с учета. Площадки осмотра автомобилей находятся в шаговой доступности от офисов.

В центре госуслуг Красносельского района такая площадка расположена на открытом пространстве и не имеет ограничений по высоте. Владельцы автомобилей, на которые не распространяются ограничения на въезд и движение в черте Москвы, могут пройти осмотр и зарегистрировать автомобиль.

Услуги предоставляют по предварительной записи на портале mos.ru или сайте gosuslugi.ru. Центры госуслуг принимают заявителей ежедневно с 08:00 до 20:00 – в районном центре и с 10:00 до 22:00 – во флагманских.

Заявителю нужно выбрать подходящее время, подготовить пакет документов и приехать на специализированную парковку. В центре "Мои документы" администратор выдаст талон электронной очереди и поможет оплатить госпошлину в терминалах банков. Сотрудник ГИБДД оформит необходимые документы.

При подаче обращения через gosuslugi.ru пользователь заполняет заявление и оплачивает госпошлину онлайн, талон на прием к сотрудникам ГИБДД он получает уже в офисе.

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

Замглавы департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов добавил, что сегодня на портале доступны свыше 380 услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 миллиона человек. По его словам, приоритетом властей является развитие сервисов для создания комфортной и доступной для москвичей городской среды.