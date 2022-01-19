Перевод госуслуг в онлайн сократил число визитов в "Мои документы" на 700 тыс в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

"Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию абсолютное большинство документов проверяется автоматически – пользователю нужно лишь заполнить необходимую информацию онлайн и в несколько кликов получить услугу", – отметила она.

Замглавы департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов добавил, что сегодня на портале доступно свыше 380 услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 миллиона человек. По его словам, приоритетом властей является развитие сервисов для создания комфортной и доступной для москвичей городской среды.

Так, в 2021 году на портале mos.ru появились возможности записаться на онлайн-консультацию к специалисту центра госуслуг, оформить все документы, необходимые для зачисления ребенка в детский сад, и оформить онлайн компенсацию части родительской платы за его посещение.

Кроме того, москвичи могут подать заявление на получение питания, зарегистрироваться в центре занятости и найти работу, подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, сообщить об изменениях банковских реквизитов и личных данных при назначении пособия, а также найти пропавшее домашнее животное.

Ранее сообщалось, что в 2021 году столичный общегородской контакт-центр (ОКЦ) принял более 57 миллионов звонков от горожан, это на 2 миллиона больше, чем в 2020 году. При этом голосовой помощник принял более 21 миллиона звонков, из них 11 миллионов – без задействования оператора.

