Более 36 тысяч москвичей оформили перепланировку квартир онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году услугой по оформлению перепланировки квартир онлайн воспользовались более 36 тысяч москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в прошедшем году число таких обращений увеличилось более чем в 1,5 раза.

"Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти: в 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60% больше предыдущего показателя за аналогичный период", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра рассказал, что чаще всего собственники квартир согласовывали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перестановку плит, раковин, унитазов и ванн.

Бирюков также отметил, что благодаря переводу услуги в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов. За счет этого сроки получения решения уменьшились.

Госуслугу по согласованию перепланировки в Москве полностью перевели в электронный вид 21 августа 2020 года. Теперь подать заявление и направить документы можно в любое удобное время на mos.ru. Также на сайте можно отслеживать данные о регистрации заявления, сроках оказания госуслуги и принятом решении.

Ранее заместитель начальника жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран рассказала, по каким признакам можно определить, что кто-то из соседей делает незаконную перепланировку. По словам эксперта, об этом могут свидетельствовать громкий шум и строительный мусор. В этом случае соседи подозрительной квартиры могут смело обращаться в Мосжилинспекцию.

Она добавила, что также необходимо прислушиваться к звукам из других квартир. Хавран подчеркнула, что звук перфоратора, который обычно используется при перепланировке, трудно спутать с чем-то еще.