Москвичам рассказали о правилах перепланировки квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С прошлого года в Москве услуга по согласованию переустройства и перепланировки квартир переведена в электронный вид. Теперь подать заявление, направить документы и отследить статус рассмотрения заявки жители могут в любое удобное время через личный кабинет на сайте mos.ru.

"Действующий в столице порядок согласования перепланировок помещений позволяет обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм при выполнении ремонтных работ, защитить интересы собственника и его соседей", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Защитить жильцов от неправильных действий соседей, которые решили перепланировать свое жилище, позволяют различные строительные и санитарные нормы и правила, а также ряд постановлений. Они регулируются Жилищным кодексом РФ. Специалисты обследуют жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах для определения технического состояния несущих и ограждающих конструкций после перепланировки, в том числе и для разработки проектной документации.

"Нельзя, например, увеличить санузел и кухню за счет жилых комнат. Людям кажется, что все нормально, но это запрещено. Так они ухудшают условия для других жильцов дома: неверная гидроизоляция – и у соседей снизу случится потоп", – рассказал заведующий сектором инженерных изысканий ГБУ "Экспертный центр" Андрей Купцов.

Также специалист рассказал, что нарушению теплового контура здания может способствовать объединение лоджии или балкона с жилой частью квартиры. Также в лоджию запрещается выносить радиаторы центрального отопления.

Андрей Купцов предупредил, что запрещается устройство балконов выше второго этажа, так как это создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Свои нюансы есть и у домов с газовым оборудованием. Например, переставить плиту на другое место можно при наличии согласования с Мосжилинспекцией и при условии выполнения работ Мосгазом. А вот объединять кухню с газовой плитой и жилую комнату нельзя. В помещениях, где есть газ, по нормам должна оставаться отдельная дверь, чтобы избежать распространения газа при его утечке. Всего в списке запретов на данный момент 26 пунктов, но он корректируется со временем.

По словам Купцов, если собственник решил провести в квартире несложный ремонт, то его можно не согласовывать. Сюда относится проем в ненесущей стене, который не меняет нагрузку на перекрытия, замена сантехнического оборудования без изменения его месторасположения.

К слову, если дом признан аварийным, то в нем запрещено проводить переустройство.

Узаконить перепланировку квартиры нужно до начала ремонта. Необходимо собрать все документы и подать заявление на сайте mos.ru. После всех обследований, обычно в течение 20 дней, собственнику приходит решение о согласовании.

Также уточняется, что штраф для москвичей за незаконную перепланировку квартиры установлен в размере двух 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических – 40–50 тысяч рублей. При этом собственника обяжут восстановить первоначальный вид помещения.

Ранее сообщалось, что Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартиры в прошлом году. Более половины из них были оформлены онлайн.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.