Почти 22 тыс заявок на перепланировку квартиры приняла Мосжилинспекция в 2020 году

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Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартиры в прошлом году. Более половины из них были оформлены онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков рассказал, что инспекция не приостанавливала предоставление услуг в прошлом году благодаря изменению формата.

"С 21 августа 2020 года согласовать переустройство или перепланировку помещения в жилом доме можно исключительно в формате онлайн", – сказал он.

В результате горожанам стало удобнее решать жилищные вопросы.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что за услугой больше не придется лично обращаться в центры "Мои документы".

"Так, с момента перевода услуг исключительно в онлайн-формат в августе прошлого года через портал mos.ru поступило более 11,5 тысячи заявлений", – уточнил Иванов.

Чтобы подать заявку нужно иметь проектную документацию в электронном виде, заверенную электронной подписью.

"В виде электронного документа оно поступает в личный кабинет. При желании получить его можно и на бумажном носителе в центрах "Мои документы", – отметил Кичиков.

Ранее в Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках, нацеленных на выявление незаконных перепланировок в российских квартирах.

Уточняется, что основанием для проверки могут быть обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Кроме того, возможны заявки от самих собственников.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.