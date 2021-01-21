В Мосжилинспекции опровергли информацию о проверках перепланировок в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках, нацеленных на выявление незаконных перепланировок в российских квартирах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники ведомства якобы запустили серию рейдов по выявлению неправомерных изменений в жилых помещениях. Подчеркивалось, что инспекторы оценивают наличие снесенных стен, изменения в коммуникациях и иные перепланировки, а также выписывают штрафы.
По словам пресс-секретаря Мосжилинспекции Виолетты Нежевенко, данная информация не соответствует действительности и возникла из-за недобросовестных действий журналистов.
"[СМИ] обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд", – объяснила специалист.
Нежевенко уточнила, что основанием для проверки могут быть обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Кроме того, возможны заявки от самих собственников.
Также пресс-секретарь добавила, что Мосжилинспекция перед проверкой запрашивает документацию на помещение, устанавливает собственника, а также уведомляет о процедуре инспекции.
Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.
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