В Мосжилинспекции опровергли информацию о проверках перепланировок в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках, нацеленных на выявление незаконных перепланировок в российских квартирах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники ведомства якобы запустили серию рейдов по выявлению неправомерных изменений в жилых помещениях. Подчеркивалось, что инспекторы оценивают наличие снесенных стен, изменения в коммуникациях и иные перепланировки, а также выписывают штрафы.

По словам пресс-секретаря Мосжилинспекции Виолетты Нежевенко, данная информация не соответствует действительности и возникла из-за недобросовестных действий журналистов.

"[СМИ] обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд", – объяснила специалист.

Нежевенко уточнила, что основанием для проверки могут быть обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Кроме того, возможны заявки от самих собственников.

Также пресс-секретарь добавила, что Мосжилинспекция перед проверкой запрашивает документацию на помещение, устанавливает собственника, а также уведомляет о процедуре инспекции.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.

