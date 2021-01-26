Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, сообщает газета "Известия".

Как и сейчас, доступ в квартиры будет возможен по решению суда, однако процедуру проверки ускорят, так как незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства – по делам о предоставлении доступа в квартиры. Суды по ним должны рассматривать в течение пяти дней, а решения необходимо исполнять немедленно.

В действующем законодательстве не предусмотрены отдельные условия для жилинспекторов. По этой причине такие дела рассматриваются в рамках искового производства. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, минимальный срок их рассмотрения составляет два месяца.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму. В нижней палате его должны рассмотреть в марте.

Ранее в Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках, нацеленных на выявление незаконных перепланировок в российских квартирах.

Уточняется, что основанием для проверки могут быть обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Кроме того, возможны заявки от самих собственников.

Мосжилинспекция перед проверкой запрашивает документацию на помещение, устанавливает собственника, а также уведомляет о процедуре инспекции.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.

