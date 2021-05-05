Жилинспектор рассказала, как выявить незаконную перепланировку у соседей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран рассказала, по каким признакам можно определить то, что кто-то из соседей делает незаконную перепланировку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, об этом могут свидетельствовать громкий шум и строительный мусор. В этом случае соседи подозрительной квартиры могут смело обращаться в Мосжилинспекцию.

"Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры", – отметила Хавран.

Она добавила, что также необходимо прислушиваться к звукам из других квартир. Хавран подчеркнула, что звук перфоратора, который обычно используется при перепланировке, трудно спутать с чем-то еще.

Специалист напомнила, что перед тем, как заняться перепланировкой, необходимо ее согласовать.

"Перепланировкой или переустройством, требующими согласования с Мосжилинспекцией, считаются все виды работ, в результате которых требуется внесение изменений в техническую документацию. К ним относятся, например устройство или ликвидация дверных проемов, возведение или демонтаж перегородок, перенос унитаза или кухонной плиты", – сказала Хавран.

Также инспектор объяснила, что оформлением перепланировки в электронном виде можно заняться на сайте столичной мэрии.

Ранее эксперт рассказала, что систематические нарушения прав и законных интересов жителей дома, а также действия, которые способствуют разрушению жилого помещения, могут служить основаниями для выселения соседей.

