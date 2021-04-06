Москвичам напомнили правила оформления заявлений в Мосжилинспекцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 тысяч обращений поступило в столичную Государственную жилищную инспекцию с начала текущего года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, почти две трети обращений жители столицы направили по электронной почте и через различные онлайн-сервисы. При этом только половина от общего количества заявлений поступила от идентифицированных пользователей.

В Мосжилинспекции напомнили, что сообщения в соцсетях и анонимные жалобы не могут стать поводом для проверки и принятия административных мер в отношении управляющих организаций.

Согласно закону, ведомство не сможет провести проверку и применить административные меры, если заявитель не прошел авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В материале говорится, что специалисты проводят проверку при получении письменных обращений или тех, которые направил авторизованный пользователь через mos.ru либо на портале Государственной информационной системы ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартиры в прошлом году. Более половины из них были оформлены онлайн. Чтобы подать заявку, нужно иметь проектную документацию в электронном виде, заверенную электронной подписью.

Как заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, запущенная в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировок в квартирах пользуется большой популярностью. Он уточнил, что процесс выстроен в удаленном формате.