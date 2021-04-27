Юрист рассказала, за что можно выселить соседей

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Систематические нарушения прав и законных интересов жителей дома, а также действия, которые способствуют разрушению жилого помещения, могут служить основаниями для выселения соседей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста адвокатского бюро Asterisk Софью Волкову.
В качестве примера она привела нарушение тишины, хулиганские действия со стороны соседей, нарушение правил содержания домашних животных или игру на музыкальных инструментах ночью.
При этом однократного нарушения недостаточно для обращения в суд. Нужно зафиксировать систематические нарушения со стороны соседей и подтвердить, что ситуацию пытались урегулировать мирно.
Можно пожаловаться на соседей, если они допускают разрушение жилого помещения. Речь идет о перепланировке без разрешения, отсутствии мер по устранению неисправности электропроводки или невыполнении обязательств по проведению капремонта.
Если сосед является собственником, управляющая компания сперва дает ему от одного до трех месяцев на устранение неисправностей, а уже затем обращается в суд.
Помимо этого, из квартиры могут выселить нанимателя и проживающих с ним членов семьи, если они более шести месяцев не платили за жилое помещение и коммунальные услуги без уважительных причин.
Выселить собственника за неоплату услуг ЖКХ можно в крайнем случае, поскольку взыскание прежде всего будет обращено на денежные средства должника, а только потом на квартиру.
По словам эксперта, вне зависимости от статуса собственности выселение происходит только по решению суда и наличию исполнительного листа.
Ранее сообщалось, что новых собственников квартир могут обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация "ЖКХ и городская среда".
Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также за коммунальные услуги. Ожидается, что поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов.
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