Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах "Мои документы"

16:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГСов, доступных в центрах "Мои документы". Мэр подписал соответствующее постановление.
Теперь зарегистрировать расторжение брака можно будет независимо от наличия гражданства РФ, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Услугу по выдаче повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния смогут получить все заявители, в том числе иностранцы, лица без гражданства и заинтересованные лица по документам на умерших. Ранее за обеими услугами в центры госуслуг могли обратиться только граждане России.
Во флагманских офисах "Мои документы" теперь можно будет получить услугу по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами РФ в отношении ее граждан. Раньше, чтобы получить эту услугу, приходилось обращаться только в районные отделы управления ЗАГС Москвы.
Кроме того, с 31 января 11 районных центров "Мои документы" будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГСов. В Замоскворечье, Соколе, Алексеевском, Новогирееве, Марьине, Нагорном, Нагатино-Садовниках, Черемушках, Можайском, Кунцеве, Северном и Южном Тушине, Савелках и в поселении Троицк можно будет получить следующие услуги:
При этом в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время церемонии. Также документ запрещает нахождение в зале в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, переставлять предметы мебели и цветочные композиции.
Желающие пожениться могут организовать церемонию в торжественной обстановке в доступные дату и время. При этом на мероприятие будет отводиться до 40 минут. В зале необходимо повесить российские флаг и герб, а также прописать сценарий церемонии.
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