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16:11

Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах "Мои документы"

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГСов, доступных в центрах "Мои документы". Мэр подписал соответствующее постановление.

Теперь зарегистрировать расторжение брака можно будет независимо от наличия гражданства РФ, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Услугу по выдаче повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния смогут получить все заявители, в том числе иностранцы, лица без гражданства и заинтересованные лица по документам на умерших. Ранее за обеими услугами в центры госуслуг могли обратиться только граждане России.

Во флагманских офисах "Мои документы" теперь можно будет получить услугу по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами РФ в отношении ее граждан. Раньше, чтобы получить эту услугу, приходилось обращаться только в районные отделы управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, с 31 января 11 районных центров "Мои документы" будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГСов. В Замоскворечье, Соколе, Алексеевском, Новогирееве, Марьине, Нагорном, Нагатино-Садовниках, Черемушках, Можайском, Кунцеве, Северном и Южном Тушине, Савелках и в поселении Троицк можно будет получить следующие услуги:

  • государственная регистрация рождения, произошедшего за пределами России или одновременно с государственной регистрацией, установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке, поданному во время беременности;
  • государственная регистрация расторжения брака в случае, если запись акта о заключении брака, который расторгается, отсутствует в ЕГР ЗАГС;
  • государственная регистрация усыновления;
  • государственная регистрация установления отцовства;
  • государственная регистрация перемены имени;
  • государственная регистрация смерти, произошедшей за пределами России;
  • восстановление записи акта гражданского состояния;
  • аннулирование записи акта гражданского состояния;
  • истребование документа, подтверждающего факт регистрации акта гражданского состояния либо отсутствие факта регистрации акта гражданского состояния, с территории иностранного государства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" стали доступны горожанам по экстерриториальному принципу: независимо от места регистрации и проживания.

При этом в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время церемонии. Также документ запрещает нахождение в зале в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, переставлять предметы мебели и цветочные композиции.

Желающие пожениться могут организовать церемонию в торжественной обстановке в доступные дату и время. При этом на мероприятие будет отводиться до 40 минут. В зале необходимо повесить российские флаг и герб, а также прописать сценарий церемонии.

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