В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время церемонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ЗАГСах Ростовской области запретили громкие разговоры, восклицания и смех во время церемонии бракосочетания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
Также документ запрещает нахождение в зале в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, переставлять предметы мебели и цветочные композиции.
Желающие пожениться могут организовать церемонию в торжественной обстановке в доступные дату и время. При этом на мероприятие будет отводиться до 40 минут. В зале необходимо повесить российские флаг и герб, а также прописать сценарий церемонии.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" стали доступны горожанам по экстерриториальному принципу: независимо от места регистрации и проживания.
Услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" теперь доступны вне зависимости от места проживания
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