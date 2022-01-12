Услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" теперь доступны вне зависимости от места проживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Услуги ЗАГС в центрах "Мои документы" стали доступны горожанам по экстерриториальному принципу: независимо от места регистрации и проживания, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"То есть если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше – по месту жительства или по месту заключения брака", – рассказала заммэра.

По ее словам, в любом центре "Мои документы" горожане теперь могут зарегистрировать рождение, смерть, расторжение брака, а также подать заявление о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния. С полным перечнем доступных услуг можно ознакомиться на mos.ru.

Ранее в московском метро начал курсировать тематический поезд в фирменных цветах центров госуслуг. Состав запустили в честь десятилетия офисов "Мои документы". Стены вагонов украшены фотографиями сотрудников. Состав запущен на Сокольнической линии метро. Он будет ходить в течение полугода.

Ракова рассказала, что "Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности. Она отметила, что цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают. По ее словам, это не просто работа, это стиль жизни людей, работающих в команде.

