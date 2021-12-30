Как будут работать госучреждения Москвы в новогодние праздники

С 31 декабря по 9 января включительно большинство государственных учреждений, таких как ЗАГСы, почта, центры госуслуг и поликлиники, будут принимать посетителей по измененному графику. Рассказываем об их режиме работы в столице в праздничные дни.



Центры "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период новогодних праздников у центров госуслуг "Мои документы" изменится режим работы. 31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут доступны для посетителей с 10:00 до 18:00, районные центры – с 09:00 до 18:00. С 2 по 8 января получится воспользоваться только 11 дежурными центрами. 2 и 8 января они будут работать с 11:00 до 16:00, с 3 по 6 января – с 10:00 до 19:00. 1 и 7 января – центры госуслуг "Мои документы" закроются на выходные.

В дежурные офисы можно будет обратиться только для регистрации смерти, оформления социальной карты, предоставления доступа к порталу госуслуг и выдачи бумажного сертификата с QR-кодом. С 9 января "Мои документы" вернутся к работе по стандартному графику.



ЗАГСы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для жителей столицы, желающих узаконить свои отношения накануне Нового года и в праздники, имеется возможность пожениться в трех Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. С 5 по 8 января будут открыты Дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. 7 января – Дворцы бракосочетания № 4 и 5.

Торжественные церемонии 31 декабря состоятся во Дворцах бракосочетания № 1 и 4. Кроме того, 5 и 7 января можно будет пожениться во Дворцах бракосочетания № 4 и 5. 6 и 8 января – во Дворце бракосочетания № 1 и Шипиловском отделе ЗАГС.



Почтовые отделения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 31 декабря, все отделения "Почты России" будут работать по воскресному графику, за исключением круглосуточных. Последние продолжат принимать клиентов до 21:00. Выходными "Почта России" объявила 1, 2 и 7 января. Исключение также составляют круглосуточные офисы, которые возобновят свою работу 1 января в 10:00.

К обычному графику почта вернется с 3 по 6 января и с 8 по 9 января. При этом для некоторых сельских отделений может быть установлен иной график выходных дней. Уточнить эту информацию можно на официальном сайте "Почты России".



Поликлиники и пункты вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Взрослые поликлиники с 31 декабря по 9 января продолжат принимать москвичей с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00 (прием вызовов – до 19:30). Травмпункты в праздники будут работать по графику медицинской организации, а некоторые – круглосуточно.

Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики в поликлиниках закроются на выходные только 31 декабря и 1 января, а амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины в праздничные дни продолжат работать в круглосуточном режиме и без выходных.

Детские поликлиники с 31 декабря по 9 января смогут оказать только медпомощь на дому. Оставить заявку можно будет с 09:00 до 15:00 (прием вызовов – до 14:30). Исключением станут травматологические отделения, которые продолжат работать с 08:00 до 22:00. Молочные кухни будут доступны ежедневно с 06:30 до 15:00.

Во время праздников специалисты женских консультаций примут посетителей с 09:00 до 15:00 на базе одной из организаций округа. Дежурные аптечные пункты будут работать с 09:00 до 16:00.

Практически все новогодние праздники пункты вакцинации от коронавируса продолжат свою работу в привычном режиме. Выходным будет только 1 января. Сделать прививку, а также пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00.

Привиться удастся и в поликлиниках по предварительной записи. В медучреждениях это можно будет сделать с 2 по 9 января с 09:00 до 16:00. 31 декабря и 1 января – выходные дни.

Центры соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центрах соцобслуживания с 3 по 9 января люди старшего поколения, прошедшие вакцинацию, смогут получить подарочные коробки "С заботой о здоровье" либо денежные компенсации вместо набора. Также в эти дни здесь можно подать заявления и документы на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации, на выдачу направлений для изготовления ортопедических протезов и на адресную соцпомощь.

Центры "Московского долголетия" с 31 декабря по 2 января не принимают посетителей. Будут закрыты все праздники специализированный центр занятости "Моя карьера" и центр занятости населения "Моя работа". На новогодних каникулах москвичи не смогут прийти в центры социальной помощи семье и детям, а также в центры поддержки семьи и детства.

Отделения ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные отделения ГИБДД не будут работать с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января 2022 года. В другие дни регистрационно-экзаменационные подразделения продолжат прием по обычному графику. В них можно будет получить водительские удостоверения, в том числе при замене либо утрате документа. Принимать экзамены на права в эти дни инспекторы не станут.

Отделения, расположенные в центрах госуслуг "Мои документы", будут осуществлять прием граждан согласно режиму работы в праздничные дни. Кроме того, подразделения на улице Академика Глушко и на улице Твардовского примут москвичей 31 декабря с 08:00 до 15:00.

По особому графику будет проходить прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства: 1–3, 7 и 9 января – нерабочие дни, 4–6 января – с 09:00 до 18:00 (перерыв – с 14:00 до 15:00), 8 января – с 09:00 до 14:00.

Сервисные центры "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисные центры "Московский транспорт" на Старой Басманной и улице 1905 года нельзя будет посетить только 1 и 7 января. В остальные дни они доступны для жителей столицы в обычном графике – с 08:00 до 20:00.

Платные парковки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковки с 31 декабря по 8 января будут бесплатными на всех улицах Москвы. Не надо будет платить в том числе за места, где действует повышенный тариф – 380 и 450 рублей в час в дневное время.

9 января возобновятся обычные правила: в этот день будет действовать воскресный тариф, когда оставить автомобиль бесплатно можно везде, кроме зон с повышенным тарифом. Площадки со шлагбаумами останутся платными все праздничные дни.