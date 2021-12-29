Москвичам рассказали, как будут работать медучреждения в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные медицинские учреждения с 31 декабря по 9 января будут работать по особому графику. Об этом сообщается на портале мэра Москвы и правительства Москвы.

"С 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00, принимать вызовы – до 19:30", – говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 останется прежним. Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики в поликлиниках будут работать по графику медицинских организаций, кроме выходных дней – 31 декабря и 1 января. Травматологические пункты также будут открыты в часы работы медучреждений либо круглосуточно, а дежурные аптечные пункты будут работать с 09:00 до 16:00.

"Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины в праздничные дни продолжат работать в стандартном круглосуточном режиме и без выходных", – указано в материале.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах и выездные бригады вакцинации в новогодние праздники будут работать ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме 1 января. Пункты вакцинации в поликлиниках будут работать с 2 января по 9 января с 09:00 до 16:00.

"Детские поликлиники с 31 декабря по 9 января медицинскую помощь будут оказывать на дому с 09:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:30. Кабинеты ПЦР-диагностики на COVID-19 в детских поликлиниках будут работать в часы работы организаций. Выходные дни – 31 декабря и 1 января", – говорится в тексте.

Детские травмпункты в поликликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты будут работать в обычном режиме – с 06:30 до 15:00. Также в каждом административном округе прием будет вестись в одной женской консультации с 09:00 до 15:00.

"Время работы пунктов сдачи крови и ее компонентов (в том числе плазмы для лечения коронавирусной инфекции) в период новогодних праздников изменится. Также появятся дополнительные неприемные дни. Горячая линия для желающих стать донорами плазмы после прививки или перенесенной коронавирусной инфекции работает ежедневно с 09:00 до 19:00 по номеру +7 (495) 870-45-16", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что отделения "Почты России" 31 декабря будут работать по графику воскресенья. Уточняется, что данное изменение не коснется круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут принимать клиентов до 21:00 и возобновят работу 1 января в 10:00.