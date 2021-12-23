Названы самые востребованные профессии в новогодние праздники

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Самыми востребованными профессиями в новогодние праздники являются продавец и кассир. Так считают 56% россиян, следует из исследования сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит РИА Новости.

"На втором месте оказались курьеры – 49% респондентов отметили, что популярность услуг доставки на праздниках, по их мнению, вырастет. Чуть меньше опрошенных (45%) отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников", – говорится в сообщении.

Из опроса, в котором приняли участие 5 тысяч человек, следует, что россияне считают востребованной работу водителей (38%), поваров и официантов (33%), аниматоров (24%), а также полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.

При этом работать в праздники планируют 47% опрошенных, в прошлом году их было 54%, а в 2019 году – 58%. Большинство (31%) будут работать пять дней, на сменный график выйдут 24% россиян, на гибкий график – 20%, еще 8% – на вахтовый метод.

Ранее сообщалось, что 75% опрошенных россиян заявили, что на работе не собираются отмечать Новый год. При этом 13% респондентов указали, что новогодний корпоратив в их компаниях состоится.

