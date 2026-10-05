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05 октября, 16:14

Культура

Умерла работавшая с Тарковским и Гайдаем мастер шумового оформления Ирина Кислова

Фото: MAX/"Союз кинематографистов РФ"

Мастер шумового оформления, член Союза кинематографистов России Ирина Кислова умерла на 91-м году жизни. Об этом говорится на сайте Гильдии звукорежиссеров союза.

Кислова скончалась 4 октября. В организации поблагодарили ее за слух, талант и десятилетия, подаренные кинематографу. Там отметили, что мастер относилась к людям, которые умели не просто воспроизводить звук, а создавать звуковую жизнь фильма.

"Ирина Дмитриевна была настоящим хранителем этой уникальной профессии. Она умела передавать ее секреты молодым и рассказывать о ней так, что люди впервые понимали: шумовое оформление – это не техническая операция, а искусство", – говорится в сообщении.

В гильдии также подчеркнули, что такие люди, как Кислова, составляют живую историю российского кино.

Кислова родилась в 1935 году. На протяжении многих лет она работала на "Мосфильме". Кислова занималась шумовым оформлением фильмов Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, Александра Митты, Петра Тодоровского, Вадима Абдрашитова и других режиссеров.

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