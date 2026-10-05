Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 10:49

Культура

Умер близкий друг Михаила Круга и спонсор альбома "Жиган-лимон" Леонид Телешев

Фото: youtube.com/TeleshevL

Спонсор альбома "Жиган-лимон" и близкий друг певца Михаила Круга Леонид Телешев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщило "Радио Шансон".

Телешев скончался 4 октября. Он дружил с Кругом с юности.

В 1992 году он спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Также Леонид являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре". Он известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".

Кроме того, артист помог певице и супруге Круга Ирине Круг сделать первые шаги на сцене, предоставив ей свою студию.

Телешев также записал с ней несколько дуэтов. Кроме того, исполнитель возглавлял Фонд творческого наследия Михаила Круга, а с 2003 года был вдохновителем и организатором фестиваля его памяти в Твери.

Читайте также


культура

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика