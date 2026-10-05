Умер близкий друг Михаила Круга и спонсор альбома "Жиган-лимон" Леонид Телешев

Фото: youtube.com/TeleshevL

Спонсор альбома "Жиган-лимон" и близкий друг певца Михаила Круга Леонид Телешев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщило "Радио Шансон".

Телешев скончался 4 октября. Он дружил с Кругом с юности.

В 1992 году он спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Также Леонид являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре". Он известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".

Кроме того, артист помог певице и супруге Круга Ирине Круг сделать первые шаги на сцене, предоставив ей свою студию.

Телешев также записал с ней несколько дуэтов. Кроме того, исполнитель возглавлял Фонд творческого наследия Михаила Круга, а с 2003 года был вдохновителем и организатором фестиваля его памяти в Твери.