FT: "злое побережье" в Египте становится новым курортом на Средиземном море

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Средиземноморское побережье Египта, ранее бывшее пустыней, становится популярным местом отдыха для состоятельных египтян и привлекает миллиардные инвестиции застройщиков из Персидского залива, сообщает Financial Times (FT).

По данным СМИ, участок побережья, где раньше стояли лишь редкие каменные дома бедуинов и мемориалы британским, итальянским и немецким солдатам, погибшим во Второй мировой войне, теперь застраивается закрытыми жилыми комплексами. Высокие цены на недвижимость принесли этому месту прозвище "злое побережье".

Суверенные фонды Абу-Даби и Катара вместе с дубайским застройщиком Emaar вкладывают миллиарды долларов в мегапроекты с отелями, стоянками яхт, торговыми центрами, школами и медицинскими учреждениями. Правительство Египта также инвестировало значительные средства в строительство дорог, аэропортов и города Новый Аламейн.

В 2024 году Абу-Даби произвел выплату в 35 миллиардов долларов за права на застройку 40,6 тысячи акров в Рас-эль-Хекме, что стало крупнейшим иностранным вложением в истории Египта. В 2025 году катарская Qatari Diar инвестировала 30 миллиардов долларов в проект по превращению Алам-эль-Рум в круглогодичное люксовое направление.

Крупнейший египетский застройщик Talaat Moustafa Group стал партнером государства в запущенном в 2024 году проекте SouthMED. Стоимость проекта составляет 21 миллиард долларов, а в его рекламной кампании участвовал актер Сильвестр Сталлоне. Компания называет объект "новым глобальным направлением, поднимающимся на Средиземноморье".

"Приход застройщиков из Залива может стать переломным моментом. Застройщики очень известны гражданам Залива, и они им доверяют. Я ожидаю, что они станут значительными покупателями", – сказал банкир и управляющий партнер Zilla Capital Омар эль-Шенети.

Во всех трех мегапроектах уже идет строительство и продажа, однако есть риск того, что проекты пойдут не по плану.

"Я бы охарактеризовал северное побережье как направление в переходном периоде, а не как полностью зрелый международный курортный рынок", – высказался представитель туристической компании Travco Holidays Моатаз Седки.



Несмотря на это, управляющий директор консалтинговой фирмы The Board Consulting Ахмед Заки сообщил, что продажи недвижимости на северном побережье достигли 10,4 миллиарда долларов в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Швейцарских Альпах началось строительство подземных хранилищ, предназначенных для состоятельных людей. Эти помещения расположены под землей на глубине более 100 метров. Права на использование предоставляются на 99 лет, а минимальная аренда составляет 1 миллион швейцарских франков – это порядка 1,23 миллиона долларов, или 104,47 миллиона рублей.

