Мэр Будапешта Карачонь госпитализирован после несчастного случая

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Мэр Будапешта Гергей Карачонь госпитализирован с бытовой травмой, полученной в результате несчастного случая дома. О произошедшем 51-летний политик рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Карачонь уточнил, что лечение займет несколько дней, подробности инцидента он не раскрыл.

"Я справлюсь и с этим, а пока буду работать на благо Будапешта удаленно", – отметил он.

Ранее в польской Юрате внезапно прервали встречу президента Кароля Навроцкого с молодежью. Политику задал вопрос один из журналистов. В ответ Навроцкий предложил сделать паузу, после чего ушел, а прямая трансляция остановилась. Как писали СМИ, во время мероприятия женщина потеряла сознание, из-за чего была вызвана скорая помощь.