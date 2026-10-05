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05 октября, 16:17

Транспорт

Тематическую "Тройку" к 10-летию "Юнармии" выпустили в Москве

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

К 10-летию всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" в Москве выпустили тематическую транспортную карту "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На карте изображен орел, который является символом движения. В транспортном ведомстве напомнили, что за 10 лет "Юнармия" объединила свыше 2 миллионов детей и подростков из разных регионов России.

Найти такую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

Ранее Дептранс вместе с Политехническим музеем выпустил две тематические карты "Тройка" с изображением экспонатов культурного учреждения. Дизайны посвящены легковому автомобилю "Руссо-Балт" К12/20 и роботу-экскурсоводу Сепульке.

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