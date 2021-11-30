Россияне рассказали, сколько готовы потратить на Новый год

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В среднем россияне планируют потратить на Новый год и праздники 18,5 тысячи рублей на одного человека без учета стоимости подарков. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, больше всего на праздники готовы потратить жители Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в российской столице сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 20,4 тысячи рублей. Жители Красноярска и Самары планируют потратить по 19,3 тысячи рублей.

Жители Волгограда рассчитывают потратить не более 14,3 тысячи рублей. У жителей Нижнего Новгорода бюджет составляет 15,8 тысячи рублей, у жителей Новосибирска – 16,2 тысячи рублей.

При этом бюджет на новогодние праздники планируют 35% респондентов, а 45% не делают подобных расчетов.

Больше всего денег готовые потратить граждане с доходом от 80 тысяч рублей. Мужчины планируют потратить 20,3 тысячи рублей, а женщины – 16,4 тысячи рублей.

В опросе участвовали 5 тысяч граждан России.

Ранее стало известно, где россияне планируют встречать Новый год. Так, большинство граждан планируют провести праздник дома в кругу семьи. Согласно опросу, за год число выбравших этот вариант россиян увеличилось с 60 до 70%.

Каждый десятый гражданин хочет отметить этот праздник в гостях у друзей или родственников, а 1% россиян намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане. 2% граждан собираются на Новый год поехать отдыхать в другой регион РФ. В то же время отдых за границей запланировали менее 1% опрошенных.

