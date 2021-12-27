Отделения "Почты России" изменят график работы в новогодние праздники

10:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отделения "Почты России" 31 декабря будут работать по графику воскресенья. Об этом сообщается на сайте почтовой службы.
Уточняется, что данное изменение не коснется круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут принимать клиентов до 21:00 и возобновят работу 1 января в 10:00.
"Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов", – говорится в сообщении.
По обычному графику отделения будут работать с 3 по 6 января и с 8 по 9 января. При этом для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить данную информацию можно на официальном сайте "Почты России".
Ранее жителям Подмосковья рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздники. Так, транспорт будет выполнять маршруты по графику рабочего дня до 31 декабря 2021 года. При этом в новогоднюю ночь автобусы будут ходить до 03:00.
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