Жителям Подмосковья рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздники

20:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусы в Московской области будут выполнять маршруты по графику рабочего дня до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минтранс региона.
При этом 31 декабря транспорт будет работать до 3:00.
"В выходные дни 1, 2, 7, 8 и 9 января автобусы будут работать по графику воскресного дня, в остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию субботы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.
Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.
Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году
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